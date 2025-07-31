حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلّف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية والتصدي الفوري لأي تعديات وتطبيق القانون علي المتعدين لفرض الانضباط العمراني والتصدي للبناء المخالف.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وفي إطار التصدي لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو محاولات البناء دون تراخيص قانونية،شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حملة مكبرة لإزالة حالتي مخالفة داخل الحيز العمراني شملت فك شدات خشبية لأعمدة دور علوي بمساحتي 100م و50م بقرى الشيخ سعيد والشهداء.

وفي مركز ومدينة الزقازيق تم إزالة فورية لزوائد بناء مخالفة بأحد عقارات حي المستشارين بعد تعدٍّ على حرم الطريق العام وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تمت إزالة مخزن مخالف من الصاج والحديد على مساحة 120م بشارع سليمان جاد بالمدينة.

شدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن استمرار حملات الرصد والإزالة الفورية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتطبيق القانون علي المتعدين.