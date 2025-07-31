تموين الشرقية تشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق بمراكز المحافظة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة علي الأنشطة التجارية بمدينة صان الحجر واسفرت عن تحرير محضر رقم ( ٤٨٣٢) جنح ضد شونة مواد بناء وتم التحفظ على (٥٢٢ ) كرتونة سيراميك بدون فاتورة وتحرير محضر رقم (٤٨٣١) جنح شونة مواد بناء وتم التحفظ على (١٢٠٧) كرتونة سيراميك بدن فاتورة.

كما توجهت الحملة إلى مركز أبوحماد والقرين لفحص شكاوي المواطنين واسفرت عن تحرير محضر رقم (١٣١٢١) جنح ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على (٢٠٠) شيكارة اسمنت بدون فاتورة ومحضر رقم (١٣١٢٠) جنح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على ٢ قاروصة سجائر ومحضر رقم (١٣١١٩) جنح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على سجائر معروضة بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وفي سياق متصل ،قامت ادارة تموين كفر صقر برئاسة ابراهيم سلام مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق بدائرة الادارة واسفرت عن تحرير محضر رقم (8587 ) جنح كفر صقر لحيازتة (طن) سكر بدون فواتير دالة على مصدرها وتحرير محضر رقم ( 8588 ) جنح كفر صقر لحيازة (180 )زجاجة زيت (15) كرتونة بكل كرتونة (12) زجاجة بدون فواتير داله على مصدرها.