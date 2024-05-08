أحمد موسى : قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قدم تسهيلات هائلة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بدء قيام المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أزال مشاكل كثيرة كانت تواجه راغبي التصالح".

وأضاف" القانون الجديد قدم تسهيلات هائلة لراغبي التصالح في مخالفات البناء".

وتابع" نزلنا صورنا في المركز التكنولوجي في الدقي والعجوزة ووجدنا مركز تكنولوجي نظيف وهناك تسهيل لكافة الإجراءات".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأبدى راغبي التصالح سعادتهم بالتسهيلات الجديدة في قانون التصالح الجديد ".