أحمد موسى: وزير المالية أكد حجم الإنفاق على الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس النواب ناقش تقارير لجنة الخطة والموازنة والحساب الختامي للموازنة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : "رئيس مجلس النواب أحال تقارير لجنة الخطة والموازنة والحساب الختامي للموازنة إلى الحكومة لدراستها والرد عليها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في جلسة اليوم تحدث وزير المالية وأكد على حجم الإنفاق على الأجور والتعليم والصحة وشبكة الحماية الاجتماعية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير المالية تحدث عن دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي "، مضيفا:" وزير المالية تحدث عن خطة تطوير ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والتركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وزياة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية وخفض مستوات التضخم".