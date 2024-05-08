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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: السنة المالية 2022/2023 كانت كبيسة.. ولدينا مشكلة في إدارة الموارد

النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب

أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن السنة المالية 2022/2023 كانت سنة كبيسة، ومن السنوات العجاف، مشيرا إلى أن الجميع عانى فيها بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وأكد أن الدولة حققت معدل نمو 3،8%، إلا أنه أقل من المتوقع، قائلا: وهو بسبب أسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف.

وقال حسام المندوه الحسيني: المشكلة لدينا في إدارة الموارد وليس في قلة الفلوس، مشيرا إلى أن هناك مبان لم يتم استغلالها، فضلا عن التأخير في تحصيل المديونيات.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عضو مجلس النواب: صرفنا 193 مليار جنيه معظمها أجور ومرتبات للمدرسين وهم يستحقون المزيد، ولكن يبقى السؤال هل أدى ذلك لنتائج إيجابية؟.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه للأسف الشديد ما زلنا نعاني من التعليم الفاشل، معلنا الموافقة على الحساب الختامي.

المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة لمجلس النواب النائب حسام المندوه الحسيني الحسابات الختامية الموازنة العامة للدولة

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