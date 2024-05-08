لا أمان للجماعة الإرهابية.. أحمد موسى يفضح الإخوان على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جماعة الإخوان الإرهابية خائنة ولا يمكن إعطاء الأمان للإخوان ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "لا أمان لجماعة الإخوان الإرهابية مطلقا والإخوان قاموا بقتل الرئيس السادات بعدما قام بإخراجهم من السجون ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية لها رسالة وهدف وهو الوصول إلى الحكم والتمكين من مفاصل الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "قمت بنشر تقارير لفضح سيناريو خطط التمكين للإخوان في إقامة الدولة الدينية وذلك في يناير 2007".