أحمد موسى عن إنشاء مركز تكوين: لازم نفكر ومنمشيش ورا التخوين

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلاقي عمليات تحريض وتخوين شديدة على السوشيال ميديا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في التسعينات وفي أحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كان هناك مناظرة بين فرج فودة ومأمون الهضيبي مرشد الإخوان وكانت تتحدث عن الدولة الإسلامية والدولة المدنية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" خلال الندوة بدأت الهتافات ضد فرج فودة وكان هناك حديث عن قيام فرج فودة بازدراء الأديان ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وكان هناك اتهامات موجه لفرج فودة بالخروج من الدين لكن مفيش حد سمع لأفكار فرج فودة او قرـ لكتابات فرج فودة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم نفكر ونستخدم العقل قبل اتخاذ أي قرار ، ومنمشيش ورا التحريض والتخوين ونعرف المركز ده هيعمل إيه الاول قبل تكوين أي فكرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حد سأل القائمين على مركز تكوين عن طبيعة عملهم، واكيد مفيش مؤسسة هتطلع في مصر مخالفة للقانون والدستوروتتحدث عن ثوابت الدين ".