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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن إنشاء مركز تكوين: لازم نفكر ومنمشيش ورا التخوين

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلاقي عمليات تحريض وتخوين شديدة على السوشيال ميديا ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في التسعينات وفي أحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كان هناك مناظرة بين فرج فودة ومأمون الهضيبي مرشد الإخوان وكانت  تتحدث عن الدولة الإسلامية والدولة المدنية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  خلال الندوة بدأت الهتافات ضد فرج فودة  وكان هناك حديث عن قيام فرج فودة بازدراء الأديان ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وكان هناك اتهامات موجه لفرج فودة بالخروج من الدين لكن مفيش حد سمع لأفكار فرج فودة او قرـ لكتابات فرج فودة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  لازم نفكر ونستخدم العقل قبل اتخاذ أي قرار ، ومنمشيش ورا التحريض والتخوين ونعرف المركز ده هيعمل إيه الاول قبل تكوين أي فكرة".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حد سأل القائمين على مركز تكوين عن طبيعة عملهم، واكيد مفيش مؤسسة هتطلع في مصر مخالفة للقانون والدستوروتتحدث عن ثوابت الدين ".

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