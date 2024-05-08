أحمد موسى : محور فيلادلفيا جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يوجد بمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يقم أحد بالاقتراب من الحدود المصرية أو انتهاكها وانتهاك الأمن القومي المصري.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محور فيلادلفيا أو صلاح الدين جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يتواجد في أرض مصر".

وتابع"إسرائيل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومستمرة في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني".

وأكمل"قوات الاحتلال تقوم باستهداف عدة مناطق داخل رفح الفلسطينية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مفيش حاجة بتحصل في ملف القضية الفلسطينية بدون مصر وهذا ما شاهدناه في التاريخ وحتى الآن".