العدو يروج الشائعات.. أحمد موسى: الجيش المصري مسئول عن حماية أمننا وحدودنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ترفض تولي أي مسئوليات أمنية من أي نوع داخل قطاع غزة.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال رفع علمه فوق الجانب الفلسطيني من قطاع غزة ونزل العلم الفلسطيني.



وأضاف أحمد موسى، أن الجيش المصري معني بحماية أمن مصر وحدودها، والجهد المصري الذي يتم بذله بقيادة الرئيس السيسي من أجل وقف إطلاق النار وإنفاد المساعدات وصولا لإقامة دولة فلسطينية.



وأشار، إلى أن الإعلام الإسرائيلي عدو لمصر مثل العدو الإخواني، ولذا يجب الانتباه لما يروجوه من أجل تهييج وإثارة الناس.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله ولا يجي عنده، مؤكدا أن معبر رفح المصري لم يغلق أبدًا.



وأضاف أن قطاع غزة بات معزولا عن العالم بعدما أغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم بعد هجوم حركة حماس على المعبر قبل يومين، معلقا: مفيش شاحنة دخلت على مدار يومين.



وأردف أن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، يقود حاليا المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات الأمريكية والقطريين من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد، قائلا الأمر في منتهى الخطورة.



وواصل: أمريكا تتحمل المسئولية عما يحدث حاليا في قطاع غزة، قائلا: الفلسطينيين اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.