جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري متواجد عند آخر نقطة بالحدود المصرية الشرقية؛ لحفظ الأمن القومي المصري.

أحمد موسى: محدش يهز ثقتك في الجيش المصري

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، "محدش يهز ثقتك في الجيش المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "يجب أن نكون أكثر قوة وتماسكا وصلابة ودعما للجيش المصري والدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "مصر دولة كبيرة ولديها رؤية لما يحدث في المنطقة، وهناك قراءات وتحليل لما يحدث من تداعيات في قطاع غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي حذر كثيرا من الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها ضد الوطن".