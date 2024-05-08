أحمد موسى: «حدودنا مؤمنة.. والجيش المصري في كل مكان»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يثق في قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"،: "اليومين دول بنشوف الخونة كتير أوي، يقومون بالتشكيك في الدولة والرئيس والقوات المسلحة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل والجيش المصري في كل مكان وشايف كل حاجة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بتوع الإخوان كانوا بينتقدوا زيادة تسليح القوات المسلحة المصرية لكن القوات المسلحة تقوم بحماية الأمن القومي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هذا العالم لا يعترف إلا بالدولة القوية القادرة على حماية نفسها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مفيش حاجة بتحصل في ملف القضية الفلسطينية بدون مصر، وهذا ما شاهدناه في التاريخ وحتى الآن".