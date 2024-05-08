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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترفض مناقشة اتفاق مختلف لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم زعيم حماس، إسماعيل هنية، أن حماس ترفض إجراء مناقشات حول أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يخرج عن الشروط التي قبلتها بالفعل. 

ووفقا لما نشره موقع “نيوز كابينيت”، تقف حماس على أهبة الاستعداد لمواصلة القتال إلى أجل غير مسمى، مؤكدة التزامها بشروط وقف إطلاق النار التي اتفقت عليها بالفعل.

وشدد المتحدث على استعداد حماس للدخول في حوار يعتمد فقط على الاتفاق القائم، مشددا على موقفها الثابت بشأن هذه المسألة. 

وأكد أن حماس على استعداد تام للاستمرار في الصراع طالما كان ذلك ضروريا، مما يدل على تصميم ثابت على التمسك بمبادئها وأهدافها.

ومن وجهة نظر حماس، فإن احتمال بقاء إسرائيل على وجودها في قطاع غزة يعتبر غير موجود، ويعكس هذا التأكيد إيمانها الراسخ بقضيتها والتزامها الثابت برؤيتهم للمنطقة.

ويسلط الموقف الذي عبرت عنه حماس، الضوء، على المواقف الراسخة التي يتبناها كلا طرفي الصراع، وكذلك على التحديات الكامنة في التوصل إلى حل دائم للأزمة.

ويزيد رفض قبول مقترحات بديلة لوقف إطلاق النار، مع استمرار النزاع، من تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأعمال العدائية الجارية.

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