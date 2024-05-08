أحمد موسى عن مركز تكوين: الدولة لن تسمح بحدوث شيء ضد الأديان

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الإعلان عن إنشاء مركز تكوين والتي تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كل شيء في الدولة المصرية محمي بالدستور وأي مؤسسة يتم تأسيسها، تتم وفقا للدستور والقانون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة لن تسمح لأي شيء يحدث ضد الأديان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “هناك أمثلة كثيرة على التخوين والتشكيك في أي صاحب فكر، ومنها إقامة دعوى ضد نصر حامد أبو زيد أستاذ الفلسفة الإسلامية للتفرقة بينه وبين زوجته، وكان نصر يحارب التكفير وكان يتحدث عن أهمية العقل والاجتهاد”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابي الذي حاول اغتيال الأديب نجيب محفوظ لم يقرأ كلمة واحدة لنجيب محفوظ ولا يعرفه مطلقا، لكنه حصل على تكليف بقتله".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "بلاش نخوِّن بعض في كل حاجة، وإيه المشكلة نقعد مع مركز تكوين ونتكلم ونفكر سوا".