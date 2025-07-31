الفنان السعودي مونين يطرح "حياتي صارت ما هي هيا" استعدادًا للمشاركة في جائزة GRAMMY

أطلق الفنان السعودي مونين اليوم أغنيته الجديدة بعنوان "حياتي صارت ما هي هيا"، من كلماته وألحانه، وتوزيع بدر مغربي، وإخراج أحمد جريزمان، حيث تم تصوير الفيديو كليب في جمهورية مصر العربية.



وقد تم اختياره كفنان بهذه الأغنية ليكون ممثلا للمملكة العربية السعودية وايضا الخليج كفنان من فئة (الرجال) ضمن مشروع "ألبوم العالم" (The World Album)، الذي يُعد أول ألبوم موسيقي في التاريخ يضم فنانين من مواليد أو نشأة كل دولة من دول العالم.



ويُعد "ألبوم العالم" مشروعًا موسيقيًا استثنائيًا، يضم 200 أغنية بـ93 لغة، تغطي 121 نوعًا موسيقيًا، في تجربة استماع تمتد لأكثر من 12.5 ساعة من التنوع والابتكار. ومن المقرر إصدار الألبوم رسميًا يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، ويشارك فيه جميع الفنانين المنضوين تحت مظلة مشروع الفنانين الدوليين (International Artists Project).



ويخوض المشروع حاليًا حملة ترشيح رسمية لنيل جائزة "أفضل ألبوم موسيقي عالمي" ضمن جوائز GRAMMY، كما يسعى لتحقيق ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، إلى جانب تنظيم مهرجان الفنانين الدوليين، وإطلاق مبادرة تعليمية تهدف إلى دمج الألبوم في المناهج الدراسية حول العالم.



وبمجرد تقديم الألبوم رسميًا إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية (Recording Academy)، سيُصبح مونين مرشحًا رسميًا لنيل جائزة GRAMMY، إلى جانب دعوته للمشاركة في الفعاليات العالمية التي ينظمها المشروع مستقبلًا.



وفي أول تعليق له على إطلاق الأغنية، قال مونين:

"سعيد بأن تكون أغنيتي جزءًا من هذا المشروع العالمي، وأتطلع إلى إيصال صوتي من خلاله إلى كل أنحاء العالم."

وأضاف: "هدفي أن أكون صوتًا عربيًا عالميًا، أقدّم موسيقى متجذّرة في الهوية وتحمل رسائل إنسانية تتجاوز حدود اللغة."



من هو مونين؟



الاسم الحقيقي للفنان مونين هو محمد أبو العينين، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الجيولوجية من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير مرتبة الشرف الثانية (2018). بدأ مشواره الفني عبر المسرح الجامعي، حيث فاز بجائزة التميز في التمثيل من أول مشاركة له في مهرجان مسرح الكليات، كما حصل على جائزتين في مسابقات مسرحية على مستوى الجامعة ومنطقة مكة المكرمة.

شارك مونين لاحقًا في عدد من الأعمال التلفزيونية، واقترب من تحقيق حلمه بالتمثيل إلى جانب كبار النجوم، إذ اختير لأداء دور في أحد أضخم مسلسلات رمضان 2019، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة والدته بمرض السرطان .

عاد مونين بموهبة الغناء و بدأ في الغناء بخمسة أنواع موسيقية و شارك في المهرجان الدولي للجاز حيث اكمل مسيرته الفنية تصاعديا.