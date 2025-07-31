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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مخـ درات.. تطور جديد في واقعة طفـ ل المرور

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تطور جديد لقضية “طفل المرور”، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم أحمد أبو المجد، الشهير إعلاميًا بـ “طفل المرور”، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد ثبوت تعاطيه المخدرات وفقًا للعينة الإيجابية التي تم سحبها منه خلال التحقيقات.

وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي بدأت بمشاجرة عنيفة وقعت أمام أحد السناتر التعليمية بمنطقة المقطم، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بتاريخ 21 مايو، بوقوع مشاجرة بين طرفين من الطلاب، أحدهما أصيب اثنان من أفراده بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

التحريات كشفت أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية داخل السنتر التعليمي، لكن التصعيد الخطير جاء في اليوم التالي، عندما قرر الطرف الثاني – ومن بينهم فتاة – ملاحقة الطرف الأول في الشارع أثناء تواجدهم، حيث استقلوا سيارة مملوكة لوالدة أحد المتهمين، واستوقفوا الطرف الأول وانهالوا عليهم بالضرب مستخدمين عصا معدنية، مسبّبين لهم إصابات متفرقة بحسب ما ورد في التقرير الطبي.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الأربعة، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذلك العصا المعدنية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الاعتداء على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، طفل المرور، بكفالة مالية بلغت 20 ألف جنيه، بينما تم إخلاء سبيل متهمين آخرين في القضية ذاتها بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

يذكر أن الواقعة أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيل الاعتداء، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل سريعًا وإصدار بيان رسمي أكدت فيه تفاصيل الواقعة ومجريات التحقيقات.

جرائم الشارع المصري المقطم وزاة الداخلية سنتر تعليمي

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