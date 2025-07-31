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خلع الفانلة.. حبس مشجع كفر الزيات 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلع الفانلة.. حبس مشجع كفر الزيات 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه

مشجع مالية كفر الزيات
مشجع مالية كفر الزيات
الغربية أحمد علي

أصدرت محكمة جنح طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم حكما قضائيا بحبس مشجع فريق مالية كفر الزيات لمدة 6 أشهر، وكفالة 20 ألف جنيه عقب إدانته بارتكاب فعل فاضح علني، إثر خلع ملابسه والرقص داخل المدرجات خلال مباراة الفريق خلال فعاليات دوري المحترفين.

حكم قضائي عاجل 

وكان  المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بإخلاء سبيل المدعو "حمادة عزو " بضمان كفالة مالية 1000 جنيه في واقعة ارتكاب فعل فاضح أثناء تشجيعه بإحدى مباريات كرة القدم .

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط "حمادة عزو " مشجع نادي مالية كفر الزيات  بتهمة الفعل الفاضح أثناء التشجيع بالمدرجات  خلال فعاليات مباراة كرة القدم مع نظيره تلا قبيل الصعود لدوري المحترفين.

تفاصيل الواقعة 

وشهد مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الدهشة والاستغراب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع صور ومقاطع فيديوهات لأحد المشجعين غير مرتدي ملابسه أثناء دعمه نادي مالية كفر الزيات لكرة القدم مع نظيره فريق تلا ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بنتيجة 5ـ صفر .

وكانت مقاطع الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تناولت لقطات حال قيام مشجع يدعي"حمادة" في منتصف العقد الخامس من عمره وهو يرقص بدون ملابسه العلوية فرحا بانتصار فريق مالية كفر الزيات واقترابه من حلم الصعود إلى دوري المحترفين.

 

رد فعل المشجع 


في المقابل أعلن المشجع "حمادة" في أحد التصريحات الصحفية :"انا ندمان وولادي زعلانين مني وأنا فعلا كنت فرحان باقتراب صعود فريق كرة القدم بنادي مالية كفر الزيات من اللعب مع أندية دوري المحترفين " .

واستشهد المشجع بقوله :"انا عبرت عن فرحتي بتلقائية وملبستش ملابس خارجة ولكني عبرت عن سعادتي مع الجمهور من زملائي وأهلي وناسي" .


الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعطى توجيهاته العاجلة إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة احتفال مشجع بطريقة غير لائقة أثناء مبارة فريقي مالية كفر الزيات وتلا في تصفيات الصعود إلى دوري المحترفين لكرة القدم.

اخبار محافظة الغربية مشجع كفر الزيات 6 أشهر وكفالة 20 الف

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