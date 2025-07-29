بشاكوش و7 طعنات.. القصة الكاملة لمقـ.تل محفظة قرآن على يد زوجها بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة زوجة محفظة للقرآن الكريم علي يد زوجها، بعدما تعرضت للضرب بأدوات حادة وطعنات غادرة أودت بحياتها داخل منزلها عش الزوجية بسبب خلافات أسرية بقرية كفر العبايدة.



كما وجه المحامي العام بسماع أقوال الزوج المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ أقوال أسرة الزوجة الضحية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض المتهم على الجهات المعنية.



وكان ضباط مباحث مركز المحلة تمكنوا من ضبط زوج من متعاطي الشابو أنهى حياة زوجته في جريمة قتل مأساوية عقب أيام قليلة من عودتها إلى منزل عش الزوجية عقب خلافات أسرية سابقة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بالقرية، إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر بسلاح أبيض على يد زوجها.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة المركز تحت إشراف العقيد أبو العزم فتحي وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ريهام. أ"، متأثرة بإصاباتها البالغة، واتضح أن المتهم هو زوجها "حسين. ش".

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث المركز وقوات الأمن، من ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.