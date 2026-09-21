محافظ جنوب سيناء يناقش مع السفير الفرنسي تنشيط السياحة الوافدة من بلاده

ناقش محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال مع السفير الفرنسي لدى القاهرة "إيريك شوفالييه"،سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي، ودعم جهود تنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة إلى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش إطلاق برنامج «فاتيل مصر» بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

كما ناقشا آليات العمل على زيادة أعداد السائحين الفرنسيين الوافدين إلى مدن جنوب سيناء وفي مقدمتها مدينة شرم الشيخ، بما يتناسب مع المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة، وما تضمه من منتجعات ومقاصد سياحية عالمية.

ولفت المحافظ إلى ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات سياحية فريدة، وما تشهده من تطور مستمر في البنية السياحية والخدمات المقدمة للزائرين، بما يعزز قدرتها على استقبال المزيد من السائحين من مختلف الأسواق الدولية، ومن بينها السوق الفرنسية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع محافظة جنوب سيناء،مشيرًا إلى أهمية دعم وتنشيط حركة السياحة الفرنسية إلى المحافظة، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ كإحدى أبرز الوجهات السياحية الدولية.

كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم المرتبطة بقطاع السياحة والضيافة، بما يسهم في تطوير مهارات العاملين بالقطاع ورفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، إلى جانب دعم أوجه التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين.