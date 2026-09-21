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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعلن افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بنشيل بطاقة 300 طن يوميًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بقرية نشيل بمركز قطور، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طن يوميًا، ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، مؤكدًا أن المحطة تمثل إضافة مهمة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتدعم جهود الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الغربية في مراسم افتتاح المحطة الوسيطة بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بحضور أ.د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والسيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي، حيث تم افتتاح محطة نشيل بمحافظة الغربية عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتزامن مع مراسم افتتاح محطة نبروه، في إطار مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح محافظ الغربية ، أن محطة نشيل تخدم مدينة قطور والقرى التابعة لها بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طن يوميًا، بما يدعم كفاءة عمليات الجمع والنقل وانتظام حركة المخلفات، ويسهم في تطوير منظومة التعامل معها وصولًا إلى مراحل المعالجة والتدوير، مؤكدًا حرص المحافظة على مواصلة تطوير منظومة المخلفات ورفع كفاءتها، والاستفادة من المشروعات المنفذة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بما يحقق مردودًا ملموسًا على أرض الواقع، ويضمن أن يشعر المواطن بتحسن مستوى النظافة والخدمات، في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة وجودة حياة أفضل لأهالينا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مصرف كوتشنر نشيل

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