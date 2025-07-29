صحة الغربية تشهد انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل فرق العمل لتحقيق كفاءة مالية واستدامة صحية بالمستشفيات

انطلق اليوم البرنامج التدريبي لتأهيل فرق عمل "اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار" وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق استدامة اقتصادية وكفاءة مالية بالمستشفيات، وذلك بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية.

دعم صحة الغربية

وأوضح الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، خطة عمل ادارة اقتصاديات الصحة ، والتي تستهدف بناء نظام صحي مستدام ذي كفاءة مالية عالية، يضمن جودة الخدمات الصحية من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنمية الإستثمارات في القطاع الصحي.

تحرك لخدمة المرضى

وأشار الدكتور إيهاب عيسي مدير الإدارة الاستراتيجية والمتابعة بالمديرية المهام والمسؤوليات المطلوبة من الفرق المشاركة، وآليات قياس المؤشرات الدورية، مع مناقشة التحديات التي قد تعيق تنفيذ الخطة الإستراتيجية وسبل تذليلها، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي بالمؤسسات الصحية التابعة

تدشين التقييم الاقتصادي للتدخلات الطبية

كما تناول الدكتور أحمد شكري مسئول ، اقتصاديات الصحة ودعم الإستثمار ، المحاور الرئيسية لاقتصاديات الصحة، والتي شملت التقييم الاقتصادي للتدخلات الطبية، والحسابات الصحية، وتنمية الموارد الذاتية، والتسويق والترويج لخدمات المستشفيات، وخاصة خدمات الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الصحية وتحليل الفجوات التمويلية، وربط جودة الخدمات بالموارد المتاحة.

وقد أشاد وكيل الوزارة بكفاءة فرق العمل ، والمشاركين في البرنامج، موجها بضرورة إعداد تصور ومقترح تفصيلي من كل مستشفى لتنمية مواردها المالية، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية واقتصادية، بما يضمن استمرار جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.