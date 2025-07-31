سكك حديد مصر تنفي خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة في الغربية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه برصيف محطة السنطة.

وأوضحت الهيئة في بيان إعلامي أن الواقعة تعود إلى الساعة 12:40 صباحًا، أثناء قيام قطار رقم 522 (فوارغ بدون ركاب) بأعمال المناورة بمحطة السنطة استعدادًا للتحرك إلى محطة طنطا، حيث تجاوز السائق سيمافور الوسط، مما أدى إلى حدوث استعراض لإحدى العربات دون سقوطها أو وقوع أي إصابات أو تلفيات.

وقررت الهيئة إيقاف سائق القطار مسعد محمود محمد عباس، ومساعده عبدالله عادل خليل، وملاحظ البلوك دسوقي عبد المهيمن البشتيلي عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مؤكدة ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر للحصول على المعلومات الدقيقة.