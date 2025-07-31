موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة في مباراة ودية في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الدورى المصرى في الموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية في السادسة من مساء اليوم بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يواجه بروكسى غدا الجمعة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز على أن تقام المباراة في الثامنة مساء، باستاد هيئة قناة السويس.