أحمد حسن يكشف حارس مرمى الزمالك الأساسي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن توقعات المشاركة في حراسة مرمى نادي الزمالك خلال الموسم المقبل بعد تعزيز الفريق بصفقة المهدي سليمان.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “ارتفاع أسهم المهدي سليمان للتواجد كحارس أساسي للزمالك الموسم المقبل”.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.