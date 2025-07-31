وسط غموض مصيره مع نيوكاسل.. إيزاك يظهر في ريال سوسيداد

تدرب السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل الإنجليزي، في صفوف ناديه السابق ريال سوسيداد.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس": "يستهدف إيزاك الانتقال إلى ليفربول، ولكن في حين يتم تحديد مستقبله، فإنه يتدرب في مرافق ريال سوسيداد".

وأضاف أن نيوكاسل على علم بالوضع وأن السويدي يعمل على التعافي من إصابة طفيفة في الفخذ.

إيزاك يوافق على شروط ليفربول الشخصية

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، قد وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "سبورت مول" البريطانية.

ويقال إن اللاعب السويدي البالغ من العمر 25 عامًا أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، وهو ما يفسر غيابه عن بعثة الفريق التي سافرت إلى آسيا للمشاركة في جولة التحضيرات للموسم الجديد.

ويُدرك إيزاك اهتمام ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد النادي لتقديم عرض رسمي ضخم يتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الصفقات البريطانية، من أجل التعاقد مع النجم الدولي.