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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادى دجلة يكرم لينا فتحي وبطلات المنتخب الجماعي للجمباز الإيقاعي

لينا فتحي
لينا فتحي
القسم الرياضي

نظّمت أندية وادى دجلة احتفالية مميّزة لتكريم البطلة المصرية لينا فتحي، لاعبة الجمباز الإيقاعي، بعد تتويجها كأول مصرية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2025، في إنجاز غير مسبوق على المستوى القاري.

الحفل أُقيم في أجواء احتفالية في برج القاهرة بحضور الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، والدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إلى جانب الدكتورة هايدي سلامة، رئيسة جهاز الجمباز الإيقاعي بأندية وادى دجلة.

وتأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لمسيرة ملهمة بدأت منذ أن كانت البطلة لينا فتحي في الخامسة من عمرها، حيث خاضت 89 بطولة محلية ودولية، وتدرّبت يوميًا لسنوات طويلة بإصرار وعزيمة، حتى أصبحت واحدة من أبرز رموز الجمباز الإيقاعي في مصر وأفريقيا، ومصدر فخر للوطن ولناديها.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم ست من بطلات منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي – جميعهن من أندية وادى دجلة – بعد مشاركتهن المشرفة في بطولة العالم، وهن فريدة إسلام محمد، لارا شهاب الدين حامد، لوجين أحمد فتحي، مريم محمد أحمد، ملك إبراهيم محمود، وملك ياسر محمد.

وتولي أندية وادى دجلة اهتمامًا بالغًا بتطوير المواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة، حيث تستثمر الإدارة بشكل مستمر في البنية التحتية الرياضية، وتوفر كوادر تدريبية متخصصة، مع برامج إعداد بدني ونفسي متقدمة لصغار اللاعبين. ويعد قطاع الجمباز أحد أبرز القطاعات التي تجني ثمار هذا الاستثمار طويل الأمد، عبر صقل المهارات وتحفيز روح البطولة منذ الصغر.

ويعكس هذا التكريم التزام  أندية وادى دجلة بدورها الريادي في دعم الرياضة المصرية، وتخريج أبطال يمثلون البلاد بأفضل صورة في المحافل الدولية، تعزيزًا لمكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وادي دجلة نادي وادي دجلة لينا فتحي الجمباز اتحاد الجمباز

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