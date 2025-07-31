صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والمصري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات ملف صفقات الزمالك الجديدة قبل أيام من إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي، يوم 6 أغسطس المقبل، بحسب بيان اتحاد الكرة الأخير، إذ يتطلع الأبيض إلى ضم لاعبين جدد، بعدما تعاقد مع 8 صفقات رسمية جديدة في الصيف الجاري.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية على راديو “أون سبورت إف إم”، أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يسعى الأبيض للحصول على خدمات أحمد عيد الظهير الأيمن، مقابل حصول النادي البورسعيدي على محمد عواد حارس الأبيض.

وقال إن الأيام الجارية تشهد تواصلا مكثفا بين إدارتي الزمالك والمصري، لوضع الرتوش الأخيرة على هذه الصفقة التبادلية، والاتفاق فيما بينهما على تبادل اللاعبين هذا الصيف.