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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفتتح ملتقى الكيانات الشبابية.. وبشرى بإنشاء أول مقر للكيانات بعروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير لتنمية القدرات والكيانات الشبابية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ علاء الدين الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، واللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ملتقى الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الكيانات الشبابية من مختلف مراكز المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية خلال السنوات الماضية، وأبرز الفعاليات والمبادرات التي نفذتها على مستوى المراكز والمدن.

أشار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خلال كلمته في ملتقى الكيانات الشبابية إلى أن الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم القوة الدافعة لمسيرة التنمية الشاملة والبناء، مؤكداً أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشروعات يعكس إيمان الدولة العميق بقدرات الشباب وإصرارها على توفير البيئة المناسبة لتمكينهم على كافة المستويات.

نموذج عروس الدلتا

وأوضح محافظ الغربية أن شباب المحافظة، عروس الدلتا، يمثلون نموذجاً متفرداً للشباب الواعي والفاعل، فهم طاقات مبدعة ونماذج قيادية ناجحة في شتى المجالات العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية. وأكد أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على اكتشاف هذه النماذج ودعمها وصقل مهاراتها، إيماناً بقدرتهم على صياغة مستقبل واعد للمحافظة والوطن.

ونوّه المحافظ إلى أن ملتقى الكيانات الشبابية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لخلق منصات حوارية مفتوحة تتيح الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تمثل جسراً حقيقياً للتواصل المباشر بين الشباب والقيادات التنفيذية، وفرصة لبلورة أفكار ومبادرات جديدة تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم جهود التنمية المحلية.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن القيادة السياسية تؤكد في جميع المناسبات أن الجمهورية الجديدة لن تُبنى إلا بسواعد شبابها، وأن محافظة الغربية لن تدخر جهداً في دعم جميع المبادرات والكيانات التي تستهدف تمكين الشباب، مشيراً إلى أن ما يتم تقديمه اليوم ما هو إلا خطوة ضمن مسار متكامل يهدف إلى الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب لخدمة الوطن.

وزف ممثلو الوزارة بشرى سارة للشباب بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على إنشاء أول مقر للكيانات الشبابية بمحافظة الغربية، ليكون مركزًا لتجميع الطاقات الشبابية وصقل مهاراتهم، مشيراً إلى أن المقر سيُجهز بأحدث الإمكانيات ليكون نموذجاً رائداً على مستوى الجمهورية.

أشاد العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الكيانات الشبابية بالتجربة المتميزة لمحافظة الغربية في دعم الكيانات الشبابية وتفعيل أدوارها، مؤكداً أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تُسهم في تنمية قدرات الشباب.

كما أشار الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتنمية القدرات والكيانات الشبابية إلى أن محافظة الغربية تمتلك قاعدة شبابية قوية ومؤهلة للمشاركة بفاعلية في برامج التنمية، موضحاً أن التعاون بين الوزارة والمحافظة سيشهد خطوات جديدة لدعم الأنشطة النوعية التي تستهدف الشباب في مختلف القطاعات.

ونوّه اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية إلى أن المحافظة تضع ملف الشباب في مقدمة أولوياتها، من خلال التنسيق الدائم مع مديريات الخدمات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام الكيانات الشبابية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم والتنسيق لزيادة فاعلية هذه الكيانات على مستوى المحافظة.

وأشار الأستاذ علاء الدين الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب إلى أن ملتقى الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم برامج ومبادرات نوعية تستهدف صقل مهاراتهم ودعم قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات وزارة الشباب في دعم وتمكين الكيانات الشبابية، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الموجهة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية المجتمعية.

وتضمن الملتقى كلمة لممثل الاتحاد تناول فيها أهمية الدور الذي تقوم به الكيانات في احتضان المواهب وصقل قدرات الشباب، وتهيئة بيئة داعمة لتطوير أفكارهم ومبادراتهم. أعقب ذلك ندوة من الشيخ محمد نبيل أبو الخير مدير منطقة الوعظ بالغربية ورئيس لجنة الفتوى حول تصحيح المفاهيم المغلوطة، وأهمية نشر الفكر الوسطي ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على استقرار المجتمع. كما شهد الملتقى كلمة للدكتور محمد الملواني عن تعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ مبادئ الأمن القومي لدى الشباب.

واختُتم الملتقى بلقاء حواري موسّع مع أعضاء الكيانات الشبابية، حيث تم الاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم بشأن تطوير العمل الشبابي وتعزيز المبادرات التي تخدم المجتمع، وسط تأكيد على استمرار التواصل المباشر مع الشباب ودعم مبادراتهم بشكل مستدام.

وفي ختام الفعاليات، أهدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية درع المحافظة إلى العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير لتنمية القدرات والكيانات الشبابية، والأستاذ علاء الدين الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تقديرًا لجهودهم في دعم وتمكين الكيانات الشبابية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الشباب عروس الدلتا قدوة حسنه

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