قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل بمطار القاهرة وإعادة التيار لصالة المطار القديم
500 شاحنة و4 آلاف طن.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل المساعدات المصرية لغزة
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
التعليم العالي: 19 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
ترامب يعترف بوجود مجاعة حقيقية في غزة .. واشنطن تعتزم تعزيز جهود إيصال الغذاء
وزير خارجية بريطانيا: رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي
مفاجأة صادمة فى التحقيقات .. الداخلية تكشف هوية ابنة حسنى مبارك المزعومة
دعاء بعد صلاة الوتر .. كان يردده النبي ثلاث مرات
لماذا لم تعد المياه لمناطق بالجيزة؟ وليد عابدين يوضح السبب .. خاص
سارة خليفة من مذيعة بقنوات شهيرة لتاجرة مخدرات وصولا إلى السجن
ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء
فرنسا تفتح تحقيقا في محاولة اغتيال محتملة لمحامي نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. جاهزية 654 لجنة لانتخابات الشيوخ ومظلات وكراسي متحركة للناخبين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة التجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل ، حيث أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة جاهزة بشكل كامل لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

جهود محافظة الغربية 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية.

توفير الإضاءة الكاملة باللجان 

وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توفير الإضاءة الكاملة داخل جميع اللجان، مع وجود مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، مع مراجعة شاملة لسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، وتثبيت مصبعات حديدية وأقفال محكمة على النوافذ والأبواب. كما وجه بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل.

وشدد اللواء الجندي على تجهيز الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير المناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وضمان جاهزية أماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان، وأماكن إقامة ضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين. كما أكد على توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام مقار اللجان لتوفير الراحة للناخبين.

توفير طفايات الحريق

كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية. ووجه المحافظ بضرورة رفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية.

وفيما يخص المشهد الحضاري، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة والتجميل داخل اللجان ومحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل الوصول إليها. كما وجه بمراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

وفي الجانب الصحي، وجه اللواء الجندي برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ. كما شدد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان الإبلاغ والتعامل السريع مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مشدداً على أن أعمال المتابعة ستُجرى على مدار الساعة لضمان الالتزام بالخطة الموضوعة. وأكد اللواء أشرف الجندي أنه سيقوم بـ جولات ميدانية مستمرة للوقوف على جاهزية اللجان والاطمئنان على سير الاستعدادات، مشيراً إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية لجان انتخابات مجلس الشيوخ المدارس توفير الراحة للناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

ترشيحاتنا

إيهاب محمود

الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية

النائب أحمد عبد الجواد

مستقبل وطن: حجم التحديات يظهر بطولية الرئيس.. ونجاحنا بزيادة المشاركة في الانتخابات

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ ببني عبيد

بالصور

اجتاح أوروبا.. ماهو مرض شيكونغونيا وما أعراضه وكيف ينتقل بين البشر

فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا

سر الخصوبة.. دراسات تكشف تأثير النظام الغذائي على الصحة الإنجابية للمرأة

تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد