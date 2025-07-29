الغربية.. جاهزية 654 لجنة لانتخابات الشيوخ ومظلات وكراسي متحركة للناخبين

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة التجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل ، حيث أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة جاهزة بشكل كامل لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

جهود محافظة الغربية

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية.

توفير الإضاءة الكاملة باللجان

وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توفير الإضاءة الكاملة داخل جميع اللجان، مع وجود مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، مع مراجعة شاملة لسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، وتثبيت مصبعات حديدية وأقفال محكمة على النوافذ والأبواب. كما وجه بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل.

وشدد اللواء الجندي على تجهيز الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير المناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وضمان جاهزية أماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان، وأماكن إقامة ضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين. كما أكد على توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام مقار اللجان لتوفير الراحة للناخبين.

توفير طفايات الحريق

كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية. ووجه المحافظ بضرورة رفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية.

وفيما يخص المشهد الحضاري، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة والتجميل داخل اللجان ومحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل الوصول إليها. كما وجه بمراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وفي الجانب الصحي، وجه اللواء الجندي برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ. كما شدد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان الإبلاغ والتعامل السريع مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مشدداً على أن أعمال المتابعة ستُجرى على مدار الساعة لضمان الالتزام بالخطة الموضوعة. وأكد اللواء أشرف الجندي أنه سيقوم بـ جولات ميدانية مستمرة للوقوف على جاهزية اللجان والاطمئنان على سير الاستعدادات، مشيراً إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.