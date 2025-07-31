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حجز جلسة المتهمين في تصوير سيدات بـ جيم شهير بالمحلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز جلسة المتهمين في تصوير سيدات بـ جيم شهير بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس  المحكمة الاقتصادية بطنطا اليوم قرار بحجز جلسة محاكمة المسئولين عن جيم شهير بالمحلة، على خلفية اتهامهم بـ انتهاك الحياة الخاصة وتصوير السيدات داخل الصالة، وذلك لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم في حق المتهمين في الواقعة .

قرار عاجل من المحكمة 

وكان قاض المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة  أعطي توجيهاته بقرار بتجديد حبس صاحب جيم رياضي شهير ومديره الإداري في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة حمامات السيدات 15 يوم  علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات.

تحرك جهات التحقيق 

كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بأهمية ندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه والتأكد من وجود وقائع تلصص والتجسس داخل أقسام المخصصة للسيدات من عدمه .

وأبدي مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن الهدف من تركيب كاميرات مراقبه هو التأمين وليس مشاهده خصوصيات السيدات المترددات علي جيم خلال مواعيد العمل الرسمية كما نفوا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في كافة غرف و طوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه .

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  أصدر  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمه ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

سقوط المتهمين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس المتهمين حجز إلي 28 اغسطس للنطق بالحكم

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