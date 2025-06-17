مدير مركز فكر إيراني: طهران لن تستسلم.. ولا منطق للوصول إلى اتفاق بعد الآن

قال حميد غلام زادة، مدير مركز الفكر ديبلو هاوس الإيراني، إن من المستحيل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مشيرًا إلى أن طهران كانت قد دخلت بالفعل في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وأبدت استعدادها لإثبات انفتاحها الكامل أمام المجتمع الدولي، وشفافيتها بشأن برنامجها النووي، إلا أن هذه المفاوضات أُفشلت بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأضاف غلام، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر سابقًا عن أمله في أن تكون هناك مفاوضات بديلة عن الخيار العسكري، «لكننا الآن في حالة حرب».

وتابع: «لا يوجد معنى أو منطق للحديث عن اتفاق في ظل هذه الظروف، لأن ما تقصده الإدارة الأمريكية، وفقًا لتصريحات ترامب، هو استسلام إيران وقبولها بأي هجوم من إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهذا أمر لن يحدث أبدًا».

وأشار غلام إلى أن هناك خططًا كانت تُعد منذ عدة أشهر لشن هجمات مسلحة ضد إيران، لكن طهران تعاملت بصبر مع تلك التحركات، موضحًا أن إيران عملت على إفشال الخطط الإسرائيلية، وستقوم لاحقًا بوضع خطط بديلة للرد عليها.

واختتم: «إيران بدأت العمل على هذه الخطط منذ اليوم الأول الذي شنت فيه إسرائيل هجماتها، والتي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة، ما أتاح لها القدرة على تنفيذ إصابات دقيقة».