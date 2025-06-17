الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تنظيم مزادا علنيا لبيع كميات من السيارات المستوردة وبضائع أخرى متنوعة لصالح جمارك الاسكندرية وذلك بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي كشف عن تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية.

قال التقرير إنه تم بالفعل بيع نحو٧٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وبلغت حصيلة البيع 2.4 مليون جنيه شملت 3 سيارات بالاضافة لـ11 لوط من البضائع بقيمة قاربت 18 مليون جنيه بإجمالي 14 لوط بقيمة 20.35 مليون جنيه.

وقالت المصلحة إن تلك الاجراءات تمت في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.