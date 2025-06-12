الجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس وجمارك دمياط ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٧٣ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٢ لوط من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٣ مليون و١٩١ ألف جنيه و ١ لوط من بضائع جمرك دمياط بمبلغ ٨٦٥ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٣ لوط بضائع ، بمبلغ ١٤ مليون و٥٦ ألف جنيه .