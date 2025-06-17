دعاء الحفظ والمذاكرة للطلاب في الامتحانات.. يسهل الصعب ويسرع الفهم

يستحب لكل طالب في هذا الوقت أن يردد دعاء الحفظ والمذاكرة وقت الامتحانات، ويقول: اللهم وفق طلاب العلم لما تحبه وترضاه، وأيدهم بتأييدك، وأمددهم بمددك، وارزقهم الهداية والسداد، وارفع درجاتهم وألهمهم الصواب والرشاد.

دعاء الحفظ والمذاكرة

1. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

2. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

دعاء للطلاب في الامتحانات

- «اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

- «اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا».

- «اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

- «اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

دعاء لسرعة الحفظ

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن تشرح لي صدري، وتيسّر لي أمري، وتلهمني الصواب في كل إجابة، وتجنبني الزلل والخطأ.

اللهم إني نويت الاجتهاد طلبًا لرضاك، فبارك لي في وقتي وجهدي، ولا تردني خائبًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إنّ هذا الامتحان باب من أبواب السعي، فافتح لي فيه من أبواب توفيقك، واغمرني بلطفك، وأعنّي فيه بعونك يا معين.

يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

"اللهم إني استودعتك علمي وجهدي وساعات دراستي، فاحفظها لي في قلبي وعقلي، وردّها إليّ وقت حاجتي إليها.

اللهم اجعلني ممن يُوفّقون للإجابات الصحيحة، ويسعدون بنتائج تعبهم، وارزقني فرحة لا توصف بعد هذا الامتحان.