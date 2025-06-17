تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مجمع محاكم زينهم، محاكمة عاطل، في القضية رقم 13182 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 7466 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة المتهم بالاعتداء على آخر بسبب خلافات مع شقيقه.

محاكمة المتهم بالاعتداء على شاب في أوسيم

وفقًا لتحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، فإن المتهم اعتدى على المجني عليه باستخدام عصا خشبية إثر خلاف مع شقيقه، ما أسفر عن إصابات أودت بحياته، كما تعدى على المجني عليه الثاني وأحدث به إصابات موصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات المباحث، التي أجراها معاون مباحث مركز أوسيم، عن صحة الواقعة، وأكدت أقوال الشهود ما ورد بالتحقيقات من أن المتهم باغت المجني عليهما بالضرب.

وتواجه النيابة العامة المتهم بتهمتي الضرب المفضي إلى الموت، والضرب العمد، بالإضافة إلى حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى قانوني، وذلك طبقًا للمواد 236 و242 من قانون العقوبات، وعدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر.