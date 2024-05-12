تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء بشأن رفح الفلسطينية.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الانسياق وراء من يتحدث عن دور مصر في حماية قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يجب عدم الانسياق وراء من يتحدث عن دور مصر في حماية غزة"، لافتا إلى أن مصر تقوم بجهد دبلوماسي واستخباراتي وإنساني في فلسطين.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي المعنية والمسئولة عن حماية غزة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكرر ما فعله شارون في 2005 عندما قرر الإنسحاب من غزة.

وشدد على أن مصر لها دور إيجابي ودولي لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا: لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن مصر طالبت أكثر من مرة بوقف إطلاق النار وتطبيق حل الدولتين، والعالم يتابع عن كثب الجهود المصرية من أجل القضية الفلسطينية.

