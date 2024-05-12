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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش يقدر يقرب لحدودنا.. أحمد موسى: أمريكا تخشى نشر جنودها على أرض فلسطين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة قوية، واستطاعت الحفاظ على كل شبر من أرضها.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر ليست مسئولة عن رفح الفلسطينية، وإنما هي مسئولية شعبها"، موضحا أن القوات المسلحة المصرية أقوى جيش في المنطقة، ومصر تدعو دائما إلى السلام.

وأشار إلى أن أمريكا تخشى من نشر جنودها على أرض فلسطين؛ خوفا عليهم، مضيفا أن الحروب تفقر الدول ولا تعود مرة أخرى.

وأكد أن مصر تقوم بجهد دبلوماسي واستخباراتي وإنساني في فلسطين، مشيرا إلى أن 85% من المساعدات المقدمة لأهالي غزة، من مصر.

وشدد على أن مصر لها دور إيجابي ودولي لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا: لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

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