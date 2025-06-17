هنا جودة تتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سيدات

واصلت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تقدمها في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات لتحتل المركز الـ24 عالميًا.

وبذلك تحقق هنا جودة أفضل تصنيف لها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سيدات، حيث كانت تحتل المركز الـ25 في تصنيف الشهر الماضي.

وحافظت هنا، على المركز الأول عربيًا وإفريقيًا، حيث تتربع على الصدارة منذ فترة كبيرة، ولازالت تتواجد في المركز الأول.

يذكر أن هنا جودة انضمت إلى نادي ميتز الفرنسي، حيث تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتشارك في منافسات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.