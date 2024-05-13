سفير الاتحاد الأوروبي: التعاون مع مصر في مجال المياه على رأس أولوياتنا

قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن قطاع المياه في مصر أولوية للاتحاد الأوروبي و يعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية وإقامة أنشطة عملية.



وخلال ورشة عمل بعنوان "حوار المياه مع الاتحاد الأوروبي" في الإسكندرية، أضاف بيرجر أن الاستثمار في قطاع المياه ساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضية، وعززت هذه المنح موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالي 3.5 مليار يورو في القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى.



وأكد أن دائرة البرامج ذات التمويل المشترك اتسعت لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية، وتقدم هذه البرامج قرابة 30 الف فرصة عمل دائمة وأكثر من 60،000 فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي.



وأوضح أن الورشة تهدف إلى شرح التحديات والمخاطر التي تواجع قضايا المياه وإيصالها للمجتمع بطرق مبتكرة جديدة.