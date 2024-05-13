احتفالات تلاميذ المرحلة الابتدائية في القاهرة بانتهاء الامتحانات والدراسة.. صور

انتهت رسمياً اليوم الاثنين 13 مايو 2024، امتحانات الترم الثاني 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، حسب الجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس.

وحرص تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة على الاحتفال بإنتهاء امتحانات الترم الثاني 2024 بإلتقاط صورا جماعية مع معلميهم في آخر يوم امتحانات .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء 14 مايو 2024، امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادلها ، وكذلك صفوف النقل بالاعدادي المهني في مدارس محافظة القاهرة.

وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولات تفقدية على لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، اطمأن خلالها على مستوى امتحانات الترم الثاني 2024 ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.



وأكد وزير التربية والتعليم ، أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد انتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات

التلاميذ يحتفلون بإنتهاء الامتحانات