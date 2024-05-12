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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا شكاوى من الأسئلة.. مدير تعليم الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة.

وقام “أبوزيد” بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة بمجمع مدارس المشروع الحضاري بمنطقة بشاير الخير ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات بإدارة غرب ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة ووسيم جاد وكيل الإدارة.

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشهيد ياسر مرسي الابتدائية، وأشاد بانضباط سير العملية الامتحانية بالمدرسة.

كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة .

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في سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

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