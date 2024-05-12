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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإعلان عن تفاصيل مقترح شامل لرؤية اقتصادية جديدة لمحافظة الإسكندرية

صدى البلد

عرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة حديثة أعدها بعنوان: "رؤية اقتصادية للإسكندرية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر" بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، وذلك فى ندوة نظمتها الجمعية.

وشارك فى اللقاء كمتحدث الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وعدد من أعضاء الجمعية ومجلس النواب والشيوخ والأكاديميين.

 

 

وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أهم نتائج الدراسة، التى استعرضت أهم مقومات المحافظة وأهم الفُرص الاستثمارية والصناعية والسياحية واللوجيستية في عاصمة مصر الثانية الإسكندرية.

وتناولت الدراسة بشكل مفصل موقف استراتيجيات التنمية للمحافظة منذ عام 1934 وحتى الآن، مشيرة إلى أن مخطط الاسكندرية 2023 هو المخطط الحالى لمدينة الاسكندرية، حيث تضمن المخطط عدة محاور رئيسية أهمها زيادة الحيز العمراني للمدينة، ومخططات استراتيجية جديدة لاستعمالات الأراضي والبنية التحتية المستدامة، والنقل، فضلا عن إنشاء هيكل تنظيمي لإدارة المخطط، حيث تولى عملية إعداد المخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومركز التخطيط الإقليمي بالإسكندرية.

وأشارت الدراسة إلى تأخر إصدار المخطط الأخير لما يقارب 8 سنوات، ويعاب عليه أنه استراتيجى لمدينة الإسكندرية وليس لمحافظة الإسكندرية أى المناطق التى توجد داخل الحيز العمرانى، دون التطرق للتعامل مع التخطيط لـ"المحافظة"، ومن ثم الحدود الإدارية الكاملة لها، كذلك افتقر المخطط إلى تحديد دقيق لهوية المحافظة، ولم يراعي المشروعات القومية القائمة بالمحافظة في السنوات الأخيرة.

ووضعت الدراسة رؤية متكاملة للوصول بالمحافظة إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر، ويتطلب تحقيق هذه الرؤية أن تكون الإسكندرية، قاعدة صناعية متطورة جاذبة للاستثمار والتصدير وبالتالي التوظيف، والمكانة السياحية التاريخية المرتبطة بشكل كامل بالإسكندرية منذ آلاف السنين، والحداثة التكنولوجية والاقتصاد الأخضر المرتبط بشكل وثيق بالمستقبل، وأخيرا الربط بين كل هذه الأدوار من خلال شبكة لوجستية متكاملة.

واعتمدت الاستراتيجية المقترحة تقسيم المحافظة إلى 3 مناطق هى: الإسكندرية القديمة وتضم مدينة الإسكندرية الحالية، والإسكندرية الحديثة وتضم العلمين الجديدة ومدينة برج العرب الجديدة، والإسكندرية الصناعية وتضم برج العرب والعامرية.

وشملت الدراسة اقتراح مجموعة من المشروعات المهمة وفق خريطة متكاملة، تعتمد على استكمال عدد من المشاريع القائمة واقتراح مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة صناعية وسياحية ولوجيستية، بالاستفادة بالمقومات التى تتمتع بها المحافظة.

ولاقت الاستراتيجية المقترحة ترحيبا من المستثمرين، حيث فتحت آفاقا للعديد من فرص الاستثمار بالمحافظة، خاصة ما يتعلق بالتركيز على عدد من المناطق مثل برج العرب، والعامرية واقتراح ربطهم بالمدينة الصناعية بالعلمين.

المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الاسكندرية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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