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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بمركز القوصية في أسيوط

إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية فاسدة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إعدام 2.5 طن أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفتها المواصفات الصحية وذلك بعد عدة حملات لمراقبة الأسواق تم شنها خلال الفترة الماضية بمركز القوصية شملت محلات بيع الاغذية والمطاعم ومنافذ البيع بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء ضمن خطة المحافظة البيطري لحماية جمهور المستهلكين من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من مطابقتها المواصفات وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.


كان اللواء عصام سعد قد وجه باستمرار جهود الأجهزة الرقابية في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين بهدف التصدي للمخالفات مشددًا على عدم التهاون حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات المختلفة بالأسواق فقد تم شن عدة حملات تفتيشية مفاجئة من قبل الوحدة المحلية بالتنسيق مع سلامة الاغذية خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتضمن ٢٠٠ كجم لحوم غير صالحة – ٢٠٠ لتر عصائر ومشروبات غير صالحه – ١٠٠ كجم مقرمش وسناكس غير صالح – ١٠٠٠ لتر خل غير صالح – ٢٠٠ كجم زبيب وتمر وعصائر بودرة غير صالحة - ٥٠٠ كجم مواد غذائية أخرى غير صالحة وتم إعدام هذه الكميات بناءًا على محاضر اثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة والتي ضمت كل من الدكتور خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية وأيمن محمود أبوزيد مدير إدارة البيئة بالقوصية وسمير عبدالرحمن مدير مكتب مراقبة الأغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصولاً إلى إعدام  هذه الكمية.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".

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