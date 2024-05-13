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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع 3 محال للدواجن وتحرر 12 مخالفة في حملة مكبرة بمطروح

حملات مكبرة على الاسواق
حملات مكبرة على الاسواق


أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار شن الحملات المكبرة على المحال التجارية بأنشطة " الدواجن - الأسماك - منتجات سيوة " بشوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار بوسط المدينة.

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واضاف أن الحملة اسفرت  عن تحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن ورفع الاشغالات المخالفة، من خلال الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة ، شرطة المرافق ، شركة مياة الشرب ، لضبط المخالفين قبل موسم الصيفي السياحي ، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح جاب الله بأن الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة ، قامت بتحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن لتكرار المخالفة وتلوث البيئة وإتلاف الطرق واشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، وبناء عليه تم تحرير المخالفات وسيتم تغليظ الغرامات في حال تكرار المخالفة ، وتم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والأشغالات المخالفة .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بتوجيه إنذارات لاصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات بوسط المدينة بعدم احتلال الأرصفة وتلوث البيئة واشغال الطريق ، التي تعيق حركة سير المرور والمشأة للمواطنين ، وسيتم متابعة سير عمل بالمحال التجارية بالقاء المخلفات في الصناديق والحاويات المخصصة لذلك لضمان عدم تلوث البيئة والشوارع .

وأشار  الي استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة ، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين ، موجهاً بالتعاون مع مجلس المدينة ، تفادياً لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين امام المحال التجارية ، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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