تشميع 3 محال للدواجن وتحرر 12 مخالفة في حملة مكبرة بمطروح



أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار شن الحملات المكبرة على المحال التجارية بأنشطة " الدواجن - الأسماك - منتجات سيوة " بشوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار بوسط المدينة.

واضاف أن الحملة اسفرت عن تحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن ورفع الاشغالات المخالفة، من خلال الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة ، شرطة المرافق ، شركة مياة الشرب ، لضبط المخالفين قبل موسم الصيفي السياحي ، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح جاب الله بأن الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة ، قامت بتحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن لتكرار المخالفة وتلوث البيئة وإتلاف الطرق واشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، وبناء عليه تم تحرير المخالفات وسيتم تغليظ الغرامات في حال تكرار المخالفة ، وتم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والأشغالات المخالفة .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بتوجيه إنذارات لاصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات بوسط المدينة بعدم احتلال الأرصفة وتلوث البيئة واشغال الطريق ، التي تعيق حركة سير المرور والمشأة للمواطنين ، وسيتم متابعة سير عمل بالمحال التجارية بالقاء المخلفات في الصناديق والحاويات المخصصة لذلك لضمان عدم تلوث البيئة والشوارع .

وأشار الي استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة ، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين ، موجهاً بالتعاون مع مجلس المدينة ، تفادياً لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين امام المحال التجارية ، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.