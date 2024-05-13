حسبي الله في اللي دمر حياتي.. رسالة غامضة من حورية فرغلي تقلب إنستجرام

أثارت الفنانة حورية فرغلي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عندما نشرت صورة لها عبر منصة السوشيال ميديا لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت عليها تعليق أثار قلق الجميع.

حسبي الله في اللي دمر حياتي

شاركت الفنانة حورية فرغلي مع جمهوريها ومتابعيها، صورة لها، في أحدث ظهر عبر السوشيال ميديا، مثيرة حالة من الجدل الواسع بتعليقها على الصورة، حيث نشرت الصورة من خلال منصة «إنستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات، وعلقت عليها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دمر حياتي.

ظهرت حورية فرغلي في أحدث ظهور لها هي ترتدي فستان باللون الأبيض وسط أجواء الربيع، وعلقت على الصورة:

«أنا مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي دمر حياتي».

تفاعل الجمهور مع حورية فرغلي

وبمجرد نشر الفنانة حورية فرغلي صورتها مع التعليق المثير للقلق، تفاعل معها الكثير من جمهورها ومتابعيها عبر «انستجرام»، بتعليقات إيجابية متمنيين لها التوفيق في حياتها وأن تنال السعادة وراحة البال، والبعض الأخر بات يتسائل عما يحدث معها.

وجاءت بعض التعليقات:

يابيبتي انتي قمر في كل حالاتك

انتي ليه شايفاها مدمره أكيد انتي في خير متعرفيش ربنا شال عنك ايه

قولي الحمد لله وما أخذ الله منك إلا ليعطيك اجمل وأكثر مما أخذ، كوني حسنة الظن بالله أكثر.

أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي

وتغيب الفنانة حورية فرغلي عن الشاشة منذ عام 2021، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «أيام»، الذي تم عرضه عام 2021، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم:

«أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى خطاب، شيري عادل، لقاء سويدان،.. إلى جانب عدد كبير من النجوم»، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.