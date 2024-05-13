بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. ماذا ينتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا؟

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لشاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، وهي الحادثة التي لقيت اهتمام كبير من الشارع المصري، خاصة بعد ما تم إثبات تعاطيه للمخدرات…

الطب الشرعي يُثبت تعاطي عصام صاصا للمخدرات

أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة ( مخدر الحشيش والترامادول، ومشتقات الميثامفيتامين)، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها، وبناء عليه أمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

ماذا ينتظر عصام صاصا؟

من المفترض أن يواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا أكثر من اتهام أولهما جنحه القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات للمادة 238 سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل إلى خمس سنوات.

عن العقوبة الثانية وهي جنحة مرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر

أما العقوبة الأشد فستكون تعاطي المخدرات وهي جناية وطبقًا للمواد المذكورة في تقرير الطب الشرعي والقيد والوصف للقضية يمكن أن تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

محامي ضحية عصام صاصا يطلب 5 ملايين جنيه تعويضا

أعلن المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا أنه سيتقدم غداً بتقديم طلب بالادعاء المدني المؤقت وقدره 5 مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت من المطرب.

ويتقدم فايز بطلب التعويض أمام النيابة العامة المختصة التي تباشر اجراءات التحقيق الآن في الجنحة رقم 6735 جنح الطالبية لحفظ حقوق ورثة المتوفى الى رحمة مولاه وأبناءه القصر .

وقال محامي الضحية ان طلب التعويض لان عصام صاصا تسبب برعونته وعدم احترازه في مقتل المتوفى الى رحمة مولاه احمد مفتاح محروس على النحو والوصف المبين في القضية.

محامي الضحية يطلب استخراج المخالفات المصورة يوم الحادث

وتوجه علي فايز محامي اسرة الضحية احمد مفتاح الى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على عدة ادلة جديدة في الحادث حيث تقدم فايز بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالاهالي ومطلة على الدائري قد تتعرض للتلاعب او طمس الادلة.