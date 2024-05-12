محامي ضحية عصام صاصا يفجر مفاجآت في طلب رسمي للنيابة

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لسائق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وتوجه علي فايز محامي اسرة الضحية احمد مفتاح الى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على عدة أدلة جديدة في الحادث حيث تقدم فايز بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي والمطلة على الدائري لانها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة.

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الردار لبيان ثبوت السرعة وكذا المخالفات التي قام بها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتار بأرواح البشر.

وأشار المستشار القانوني علي فايز الى أن عصام صاصا سيواجه اكثر من اتهام أولهما جنحة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات وطبقا للمادة 238 سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل الى خمس سنوات اما العقوبة الثانية وهي جنحة مرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر اما العقوبة الاشد فستكون تعاطي المخدرات وهي جناية وطبقا للمواد المذكورة في تقرير الطب الشرعي والقيد والوصف للقضية يمكن ان تصل العقوبة الى 7 سنوات.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط واحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.