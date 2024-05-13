ألقوها على الأرض.. لقطات ترصد قيام مستوطنين بمنع وصول المساعدات لغزة

عرضت فضائية " العربية" لقطات مصورة ترصد قيام مستوطنين إسرائيليين بتخريب شحنات مساعدات كانت في طريقها لقطاع غزة .

وأظهرت اللقطات قيام المستوطنين بمهاجمة شاحنات المساعدات وإلقاء المواد الغذائية على الأرض .

وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مستوطنين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.