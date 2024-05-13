مستوطنون إسرائيليون يمنعون مرور شاحنات مساعدات من الضفة إلى غزة

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ومنعوا مرورها إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مستوطنون وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.