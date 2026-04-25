يسرا اللوزي لـ صدى البلد: تعاطفت مع شخصية داليا في مسلسل كان ياما كان

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس وتجربتها الإنسانية والفنية في مسلسل “كان ياما كان”، مؤكدة أن شخصية “داليا” التي قدمتها لم تكن شريرة كما قد يظن البعض، بل كانت شخصية معقدة ومليئة بالمشاعر المتناقضة، وهو ما جعلها تتعاطف معها بشكل كبير خلال العمل.



وأوضحت يسرا اللوزي أن “داليا” تمثل نموذجًا لشخصية تائهة تبحث عن ذاتها وسط ظروف نفسية واجتماعية صعبة، مشيرة إلى أن هذا العمق في التكوين النفسي للشخصية أثر عليها بشكل شخصي، قائلة إن تصرفات الشخصية وحتى مظهرها تركت لديها تأثيرًا نفسيًا ملحوظًا أثناء التصوير.



وأضافت أن ما جذبها للدور هو تركيبة “داليا” المعقدة، حيث تحمل بداخلها مشاعر متضاربة تجعل الحكم عليها أمرًا صعبًا، مؤكدة أن هذه النوعية من الأدوار تمنح الممثل مساحة أكبر للتعبير وإبراز قدراته الفنية.



وأشارت يسرا اللوزي إلى أن مسلسل “كان ياما كان” يُعد من الأعمال الدرامية المهمة التي تقترب من الواقع، حيث يناقش قضايا اجتماعية حقيقية بأسلوب إنساني، ما يجعله قريبًا من الجمهور ويعكس تجارب حياتية ملموسة.

واختتمت يسرا اللوزي حديثها بالتأكيد على أن العمل شكّل تجربة فنية وإنسانية ثرية بالنسبة لها، خاصة لما يحمله من رسائل واقعية تمس حياة الكثيرين، معبرة عن سعادتها بردود فعل الجمهور التي تفاعلت مع الشخصية بشكل كبير، سواء بالرفض أو التعاطف، وهو ما اعتبرته دليلًا على نجاح الدور وتأثيره.

مسلسل كان ياما كان ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية، وشارك في بطولته إلى جانب يسرا اللوزي الفنان ماجد الكدواني، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة “ماجيك بينز” للمنتج أحمد الجنايني، كما يضم نخبة من النجوم من بينهم عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.