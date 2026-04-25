برسالة رومانسية ..مصطفى كامل يحتفل بذكرى زواجه من هبة فرغلي

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بذكرى زواجه، مع زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وشارك مصطفى كامل صوره له عبر فيسبوك رفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم " قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شهر حاسد إذا حسد " صدق الله العظيم، اليوم ذكرى زواجى من شريكة نصف عمرى، حبيبتى وصديقتي وزوجتى وأم أولادى هبة فرغلى".

وأضاف مصطفى كامل: "سنوات من العمر مرت وبحمد الله امتلأت بالستر والتوفيق والبركة والسعى لبناء أسرة بسيطة متواضعة بنيناها على الترابط والحب والخوف من الله وحمده وشكره فى السراء والضراء والرضا بما قسمه الله لنا".



وختم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: "اللهم أدم علينا المودة والرحمة وقنا شر كل عين حاسدة وبارك لنا فى فتحى وفرح ونور وحفيدتنا الغالية (غالية) وأسعدنا وراضنا وأكرمنا بهم وأرزقنا برهم فى حياتنا وبعد الممات".



وكان قد ناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، المسؤولين بالدولة بعدد من الاقتراحات عبر خلالها عن دعمه الكامل لمؤسسات الدولة، مع طرح عدد من المطالب المرتبطة بتداعيات قرارات الترشيد على أصحاب المهن الليلية.

وقال نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك الواقع يُجبر الجميع على ضرورة مساندة الدولة فى كل ماتتخذه من قرارات لمواجهة الأزمة الحالية التى فرضها علينا ( عدماء الدين ) الكافرين بالله وبصُنعه وبأرزاق خلقه يحرقون العالم بأكمله، والمُدهش واللا منطقى هو صمت المجتمع الدولى بمنظماتة وكياناته ورؤسائه على كل هذه البلطجة والفجور والإنحطاط واللا ضمير واللا دين واللا مبدأ .